Пострадавших от удара по Киевской области уже семь: ранен 4-летний ребенок

Количество пострадавших из-за падения обломков ракет в Киевской области возросло до семи человек, среди них - двое детей.

Источник: начальник областной полиции Андрей Небытов в эфире телемарафона, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По состоянию на сейчас, к сожалению, количество пострадавших от этого террористического ракетного удара увеличилось. Сейчас могу сказать, что семь человек обратились к врачам. Сразу хочу успокоить, травмы у них достаточно легкие, нет тяжелых или даже средней тяжести, но хочу отметить, что среди пострадавших двое детей. Младшему 4 года и мальчику 13 лет".

Детали: Небытов сообщил также, что полиция зафиксировала полное разрушение трех частных домов, 15 домов получили серьезные повреждения, еще 15 - незначительные повреждения.

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Он предположил, что количество пострадавших от удара РФ будет увеличиваться, ведь неподалеку есть дачный массив.

Что предшествовало: 16 июня днем Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых один ребенок.

Киевская горадминистрация сообщила, что во время атаки на Киев в воздушном пространстве вокруг столицы было успешно уничтожено 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных БпЛА.