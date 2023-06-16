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Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Евгений КизиловПятница, 16 июня 2023, 19:59
Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ
Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода российских войск с оккупированных территорий.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве в пятницу после переговоров с делегацией лидеров стран Африканского Союза, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече - допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это означает заморозить войну, заморозить боль и страдания...

Россия долго пыталась обмануть всех с "Минском". Очевидно, что Россия пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана. Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит - реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли".

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Детали: По словам Зеленского, он также "представил участникам встречи результаты наших усилий в рамках двух экспортных инициатив - Черноморской зерновой и гуманитарной инициативы "Зерно из Украины". Мы реально помогаем миру и именно многим народам Африки, Азии, Европы сохранять социальную стабильность и ценовую предсказуемость на продовольственном рынке благодаря нашему экспорту. Вместе с партнерами работаем над зерновыми хабами в Африке".

Прямая речь: "Поставки продовольствия должны быть надежно гарантированы и право каждого человека на еду должно быть обеспечено прекращением любых попыток таких государств, как Россия, использовать угрозу голода и социальной нестабильности для шантажа народа. Обратился к участникам встречи с предложением предоставить свое видение того, как мы вместе можем еще больше сделать для продовольственной безопасности и создания зерновых хабов".

Детали: Зеленский также отметил, что "Украина готова значительно расширить образовательные программы для студентов, в частности в странах Африканского континента. Но, конечно, прежде всего мы должны восстановить полную силу Устава ООН. Принципы Устава ООН. И прекратить эту жестокую российскую агрессию и освободить нашу землю, наших людей от российского зла".

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Что предшествовало: 16 июня в Украину прибыла делегация из Африки, в которую вошли президенты Южно-Африканской Республики, Коморских островов, Сенегала, Замбии и премьер Египта, а также спецпредставители Конго и Уганды.

Они хотят выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран.

Темы: ЗеленскийАфрикаРосcияпереговоры
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