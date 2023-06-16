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У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 20:20

Проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, підготовлений Палатою представників США, вперше передбачає фінансування для постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense News.

Згідно з проєктом оборонних витрат, 300 мільйонів доларів підуть на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє Пентагону укладати нові контакти на виробництво зброї, яка відправлятиметься до України.

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У доповіді, що супроводжує законопроєкт, зазначається, що адміністрація Байдена має використати "не менш як 80 мільйонів доларів" з фінансування USAI на армійські тактичні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Також законодавці просять міністра оборони США Ллойда Остіна проінформувати комітет у справах збройних сил Палати представників США "про невиконані або відхилені запити на підтримку" з боку України до кінця 2023 року.

Серед інших питань, пов’язаних із Україною, йдеться про посилення механізмів нагляду за витратами на військову допомогу, а також продовження дії ленд-лізу на рік.

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Загальний оборонний бюджет США, як і передбачав Білий дім, має становити 886 мільярдів доларів, що стане найвищим показником з часів Другої світової війни.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Теми: СШАУкраїназброя
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