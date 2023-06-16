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В Конгрессе США предлагают заложить финансирование на поставку Украине ракет ATACMS

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 20:20

Проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, подготовленный Палатой представителей США, впервые предусматривает финансирование для поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Согласно проекту оборонных расходов, 300 миллионов долларов пойдут на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет Пентагону заключать новые контакты на производство оружия, которое будет отправляться в Украину.

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В докладе, сопровождающем законопроект, отмечается, что администрация Байдена должна использовать "не менее 80 миллионов долларов" из финансирования USAI на армейские тактические ракетные системы большой дальности ATACMS.

Также законодатели просят министра обороны США Ллойда Остина проинформировать комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей США "о невыполненных или отклоненных запросах на поддержку" со стороны Украины до конца 2023 года.

Среди других вопросов, связанных с Украиной, речь идет об усилении механизмов надзора за расходами на военную помощь, а также продлении действия ленд-лиза на год.

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Общий оборонный бюджет США, как и предполагал Белый дом, должен составить 886 миллиардов долларов, что станет самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.\

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля", которые могут летать на расстояние около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

Темы: СШАУкраинаоружие
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