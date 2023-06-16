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ПАР очікує на Путіна в серпні, хоча й має видати його Гаазі

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 23:46

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що очікує на участь російського президента Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рамафоса сказав у п’ятницю в Києві за підсумками зустрічі лідерів африканських держав із Володимиром Зеленським.

За словами очільника ПАР, там "очікують на прибуття" Путіна, й питання його візиту на саміт БРІКС він обговорить під час двосторонньої зустрічі в суботу в Москві.

"Це питання ще надалі обговорюється й розглядається… Я вже зазначив у Південній Африці та на інших майданчиках, що мені доведеться ухвалювати рішення й оголошувати, як відбудеться цей саміт БРІКС. І саме це ми будемо робити", – додав він.

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БРІКС – неформальне об'єднання, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка – у серпні мають організувати саміт у південноафриканському Йоганнесбургу.

Водночас ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у березні видав ордер на арешт Путіна через його причетність до масової депортації українських дітей з окупованих територій.

Це поставило країну в делікатне становище, оскільки Римський статут зобов'язує держав-учасниць арештовувати будь-кого, щодо кого виданий ордер. Більшість підписантів у західних державах уже підтвердили, що зроблять це.

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На цьому тлі той-таки Рамафоса ще в березні заявив, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, та пізніше його офіс заявив, що це – помилка.

Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Держава намагалася зробити це у 2016 році після того, як проігнорувала ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.

Теми: ПАРГаазький трибуналПутінвійна
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