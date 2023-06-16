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ЮАР ожидает Путина в августе, хотя и должна выдать его Гааге

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 23:46

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что ожидает участия российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС в августе, несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рамафоса сказал в пятницу в Киеве по итогам встречи лидеров африканских государств с Владимиром Зеленским.

По словам главы ЮАР, там "ожидают прибытия" Путина, и вопрос его визита на саммит БРИКС он обсудит во время двусторонней встречи в субботу в Москве.

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"Этот вопрос еще в дальнейшем обсуждается и рассматривается... Я уже отметил в Южной Африке и на других площадках, что мне придется принимать решение и объявлять, как состоится этот саммит БРИКС. И именно это мы будем делать", – добавил он.

БРИКС – неформальное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика – в августе должны организовать саммит в южноафриканском Йоханнесбурге.

В то же время ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к массовой депортации украинских детей с оккупированных территорий.

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Это поставило страну в деликатное положение, поскольку Римский статут обязывает государства-участники арестовывать любого, в отношении кого выдан ордер. Большинство подписантов в западных государствах уже подтвердили, что сделают это.

На этом фоне тот же Рамафоса еще в марте заявил, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, но позже его офис заявил, что это – ошибка.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Государство пыталось сделать это в 2016 году после того, как проигнорировало ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году.

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Темы: ЮАРГаагский трибуналПутинвойна
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