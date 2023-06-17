Окупанти готують мобілізованих на острові Джарилгач – Генштаб

острів Джарилгач до окупації, фото з Wikipedia

Російські військові проводять заходи з підготовки своїх мобілізованих на окупованому острові Джарилгач на Херсонщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів".

Що передувало: 19 травня 2023 року Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі смт Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Окупанти облаштували на острові військовий полігон.

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Пізніше Генштаб повідомляв, що російські окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач близько трьох сотень своїх військових та 15 човнів, відібраних у місцевих жителів.

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