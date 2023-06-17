Окупанти готують мобілізованих на острові Джарилгач – Генштаб

острів Джарилгач до окупації, фото з Wikipedia

Російські військові проводять заходи з підготовки своїх мобілізованих на окупованому острові Джарилгач на Херсонщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів".

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Що передувало: 19 травня 2023 року Сухопутні війська Збройних сил України повідомили, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі смт Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Пізніше Генштаб повідомляв, що російські окупаційні війська розмістили на острові Джарилгач близько трьох сотень своїх військових та 15 човнів, відібраних у місцевих жителів.

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