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Оккупанты готовят мобилизованных на острове Джарылгач – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 19:12
Оккупанты готовят мобилизованных на острове Джарылгач – Генштаб
остров Джарылгач до оккупации, фото из Wikipedia

Российские военные проводят мероприятия по подготовке своих мобилизованных на оккупированном острове Джарылгач в Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений".

Что предшествовало: 19 мая 2023 года Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач в Черном море с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе пгт Лазурное, засыпав переправу к острову песком. Оккупанты обустроили на острове военный полигон.

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Позже Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска разместили на острове Джарылгач около трех сотен своих военных и 15 лодок, отобранных у местных жителей.

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Темы: Херсонская областьГенштабоккупацияэкология
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