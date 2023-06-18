ISW назвав ділянки фронту, на яких Сили оборони йдуть у контрнаступ
Експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані, назвали ділянки фронту, де Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту 17 червня.
Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджують, що українські сили провели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджують, що українські сили атакували північні та південні околиці Бахмута.
МО Росії та інші російські джерела також стверджують, що російські сили відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
За даними інституту, Сили оборони продовжували контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
Українські сили також проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області.
Маляр також заявила, що українські сили просунулися до двох кілометрів у кількох напрямках на півдні України.
Основні висновки ISW за 17 червня:
- Українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
- Делегація, що представляє сім африканських держав, зустрілася з Путіним у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом України Зеленським 16 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, спрямований на відновлення міжнародної торгівлі.
- Кремль, ймовірно, використає цю пропозицію для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки, і не продемонстрував жодного наміру брати повноцінну участь у будь-якому мирному процесі.
- Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин продовжує демонструвати свою незацікавленість у формальному підпорядкуванні ПВК Міністерству оборони Росії.
- Видання The New York Times опублікувало розслідування, яке підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські війська, найімовірніше, зруйнували греблю Каховської ГЕС.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а українські сили, за повідомленнями, провели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.
- Російські та українські сили продовжували обмежені обстріли в районі Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Вугледара, ймовірно, у відповідь на територіальні здобутки України в цьому районі 16 червня.
- Сили оборони продовжили контрнаступальні операції поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
- Російські джерела стверджують, що українські сили посилили атаки на заході Запорізької області.
- Кремль продовжує зусилля з поступової мобілізації російської оборонно-промислової бази.
- Чиновники РФ планують кілька інфраструктурних проєктів, що з'єднують окуповану Запорізьку область з окупованим Кримом, що, ймовірно, забезпечить нові наземні лінії зв'язку для російського угруповання на півдні України.