ISW назвав ділянки фронту, на яких Сили оборони йдуть у контрнаступ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані, назвали ділянки фронту, де Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту 17 червня.

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Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджують, що українські сили провели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом, а російські джерела стверджують, що українські сили атакували північні та південні околиці Бахмута.

МО Росії та інші російські джерела також стверджують, що російські сили відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

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За даними інституту, Сили оборони продовжували контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.

Українські сили також проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області.

Маляр також заявила, що українські сили просунулися до двох кілометрів у кількох напрямках на півдні України.

Основні висновки ISW за 17 червня: