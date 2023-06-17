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Путін покатав африканців на катері, планують "продовжити діалог"

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 23:23
Путін покатав африканців на катері, планують продовжити діалог
Путін під час зустрічі з африканською делегацією 17 червня, фото: Contributor/Getty Images

Президент РФ Володимир Путін, а також представники семи африканських країн у суботу після завершення офіційної частини переговорів вирушили на катері до Петергофа.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС, глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс

Деталі: Путін і члени африканської делегації вирушили на катері до Петергофа – палацово-паркового ансамблю на березі Фінської затоки, який був літньою парадною резиденцією російських імператорів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив ТАСС, що така прогулянка вже відбулася. "Так. Відвідали Петергоф", - сказав він.

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Раніше Путін провів з африканською делегацією переговори щодо війни в Україні. До складу місії входять президент Замбії Хакаїнде Хічілема, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який наразі також головує в Африканському союзі, президент Сенегалу Макі Салл і президент ПАР Сиріл Рамапоса, прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго й Уганди Флоран Нсіба і Рухакана Ругунда.

Стартовою точкою прогулянки став Костянтинівський палац у Стрельні, де і відбулися переговори, які тривали близько трьох годин.

Пєсков сказав журналістам, що Путін і представники африканських країн готові до подальших контактів, хоча не всі положення їхньої "мирної ініціативи" корелюють із позицією РФ.

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"Африканські лідери і Путін висловили політичну волю далі продовжувати діалог, тим більше, що ми в другій половині липня всі разом зустрінемося (на саміті Росія - Африка - ред.), і про це теж ішлося. Продовжимо розмову", - сказав Пєсков.

За його словами, ініціатива країн Африки щодо врегулювання війни "дуже складна в реалізації, складна в зіставленні позицій". При цьому, зазначив представник Кремля, "Путін виявив зацікавленість у її розгляді".

При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив журналістам, що Росія поділяє принципові підходи африканської "мирної ініціативи", які збігаються з китайськими пропозиціями.

Лавров заявив, що члени африканської делегації нібито виявили розуміння "істинних причин" (з точки зору країни агресора - ред.) війни РФ проти України.

Передісторія:

  • 16 червня в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди. Вони хочуть виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
  • Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо українсько-російської війни.
  • За підсумками зустрічі Зеленський розкритикував риторику африканських лідерів, які називають війну Росії проти України "конфліктом" чи "кризою". Президента також здивувало, що представники країн Африки наголошували на власних кризах щодо збіжжя та добрив, при цьому оминаючи результат війни в Україні.
  • 17 червня африканська делегація зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним, і той розповідав, що його логіка щодо війни проти України нібито є "бездоганною" з точки зору міжнародного права і статуту ООН.

Теми: ПутінАфрикавійна
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