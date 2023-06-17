Путін покатав африканців на катері, планують "продовжити діалог"

Путін під час зустрічі з африканською делегацією 17 червня, фото: Contributor/Getty Images

Президент РФ Володимир Путін, а також представники семи африканських країн у суботу після завершення офіційної частини переговорів вирушили на катері до Петергофа.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС, глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс

Деталі: Путін і члени африканської делегації вирушили на катері до Петергофа – палацово-паркового ансамблю на березі Фінської затоки, який був літньою парадною резиденцією російських імператорів.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив ТАСС, що така прогулянка вже відбулася. "Так. Відвідали Петергоф", - сказав він.

Раніше Путін провів з африканською делегацією переговори щодо війни в Україні. До складу місії входять президент Замбії Хакаїнде Хічілема, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який наразі також головує в Африканському союзі, президент Сенегалу Макі Салл і президент ПАР Сиріл Рамапоса, прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго й Уганди Флоран Нсіба і Рухакана Ругунда.

Стартовою точкою прогулянки став Костянтинівський палац у Стрельні, де і відбулися переговори, які тривали близько трьох годин.

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Пєсков сказав журналістам, що Путін і представники африканських країн готові до подальших контактів, хоча не всі положення їхньої "мирної ініціативи" корелюють із позицією РФ.

"Африканські лідери і Путін висловили політичну волю далі продовжувати діалог, тим більше, що ми в другій половині липня всі разом зустрінемося (на саміті Росія - Африка - ред.), і про це теж ішлося. Продовжимо розмову", - сказав Пєсков.

За його словами, ініціатива країн Африки щодо врегулювання війни "дуже складна в реалізації, складна в зіставленні позицій". При цьому, зазначив представник Кремля, "Путін виявив зацікавленість у її розгляді".

При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив журналістам, що Росія поділяє принципові підходи африканської "мирної ініціативи", які збігаються з китайськими пропозиціями.

Лавров заявив, що члени африканської делегації нібито виявили розуміння "істинних причин" (з точки зору країни агресора - ред.) війни РФ проти України.

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