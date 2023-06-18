ISW назвал участки фронта, на которых Силы обороны идут в контрнаступление

Эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав данные, назвали участки фронта, где Силы обороны осуществляют контрнаступательные действия.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта 17 июня.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждают, что украинские силы провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники утверждают, что украинские силы атаковали северные и южные окраины Бахмута.

МО России и другие российские источники также утверждают, что российские силы отбили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

По данным института, Силы обороны продолжали контрнаступательные операции к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.

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Украинские силы также проводили контрнаступательные операции на юго-запад и юго-восток от Орехова на западе Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы продвинулись до двух километров в нескольких направлениях на юге Украины.

Основные выводы ISW за 17 июня: