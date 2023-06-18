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ISW назвал участки фронта, на которых Силы обороны идут в контрнаступление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 04:48
ISW назвал участки фронта, на которых Силы обороны идут в контрнаступление
украинские военные, фото Генштаба

Эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав данные, назвали участки фронта, где Силы обороны осуществляют контрнаступательные действия.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта 17 июня.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждают, что украинские силы провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции под Бахмутом, а российские источники утверждают, что украинские силы атаковали северные и южные окраины Бахмута.

МО России и другие российские источники также утверждают, что российские силы отбили ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

По данным института, Силы обороны продолжали контрнаступательные операции к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.

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Украинские силы также проводили контрнаступательные операции на юго-запад и юго-восток от Орехова на западе Запорожской области.

Маляр также заявила, что украинские силы продвинулись до двух километров в нескольких направлениях на юге Украины.

 
 
 

Основные выводы ISW за 17 июня:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
  • Делегация, представляющая семь африканских государств, встретилась с Путиным в Санкт-Петербурге после встречи с президентом Украины Зеленским 16 июня, чтобы предложить общий мирный план, направленный на восстановление международной торговли.
  • Кремль, вероятно, использует это предложение для продвижения российских информационных операций, направленных на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности, и не продемонстрировал никакого намерения принимать полноценное участие в любом мирном процессе.
  • Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает демонстрировать свою незаинтересованность в формальном подчинении ЧВК Министерству обороны России.
  • Издание The New York Times опубликовало расследование, которое подтверждает предварительную оценку ISW о том, что российские войска, скорее всего, разрушили плотину Каховской ГЭС.
  • Российские силы провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, а украинские силы, по сообщениям, провели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной.
  • Российские и украинские силы продолжали ограниченные обстрелы в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Угледара, вероятно, в ответ на территориальные достижения Украины в этом районе 16 июня.
  • Силы обороны продолжили контрнаступательные операции вблизи административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.
  • Российские источники утверждают, что украинские силы усилили атаки на западе Запорожской области.
  • Кремль продолжает усилия по постепенной мобилизации российской оборонно-промышленной базы.
  • Чиновники РФ планируют несколько инфраструктурных проектов, соединяющих оккупированную Запорожскую область с оккупированным Крымом, что, вероятно, обеспечит новые наземные линии связи для российской группировки на юге Украины.

Темы: войнаконтрнаступлениеВооруженные силы
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