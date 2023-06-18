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Возле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 08:25
Возле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов
фото андрющенко

В Геническом районе утром 18 июня прогремели взрывы, сдетонировал склад БК россиян.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, "Бердянск сегодня", командующий Воздушными силами Николай Олещук

Детали: Взрыв произошел в поселке Рыково возле Геническа. Уточняется, что было попадание на территорию элеватора, по данным местных жителей - в большой склад боеприпасов россиян.

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СМИ тем временем пишут, что детонация продолжается до сих пор.

Обновлено: Олещук подтвердил удар по складу россиян по станции Партизаны в Рыково.

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Темы: ГеническоккупацияХерсонская областьвойна
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