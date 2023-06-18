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Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 09:24
Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене
пляж одеси, фото мерії

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води, тепер у місті не розглядатимуть відкриття пляжів.

Джерело: міськрада Одеси

Деталі: Йдеться про стан води у відкритих водоймах (море, лиман).

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За даними мерії, купання несе небезпеку для здоров’я населення міста.

Купання людей на пляжах міста Одеси заборонене.

Це рішення ухвалили на  позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.

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Довідково: З початку повномасштабної війни через небезпеку мін в Одесі заборонено купатися на всіх пляжах.

Водночас у травні в Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах правового режиму воєнного стану. Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяли ухвалити на початку травня.

Тепер, через підрив росіянами Каховської ГЕС, вода в Одесі сильно забруднилася, і наразі рішення про відкриття пляжів неактуальне.

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Нагадаємо: На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду, за їхніми словами море "перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин".

Теми: ОдесаЧорне морепляжі
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