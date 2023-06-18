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Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 09:24
Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено
пляж одессы, фото мерии

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды, теперь в городе не будут рассматривать открытие пляжей.

Источник: горсовет Одессы

Детали: Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах (море, лиман).

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По данным мэрии, купание несет опасность для здоровья населения города.

Купание людей на пляжах города Одессы запрещено.

Это решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.

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Справочно: С начала полномасштабной войны из-за опасности мин в Одессе запрещено купаться на всех пляжах.

В то же время в мае в Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения. Окончательное решение об открытии пляжей обещали принять в начале мая.

Теперь, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, вода в Одессе сильно загрязнилась, и сейчас решение об открытии пляжей неактуально.

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Напомним: В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".

Темы: ОдессаЧерное морепляжи
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