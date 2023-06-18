Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 июня 2023, 09:24
Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено
пляж одессы, фото мерии

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды, теперь в городе не будут рассматривать открытие пляжей.

Источник: горсовет Одессы

Детали: Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах (море, лиман).

По данным мэрии, купание несет опасность для здоровья населения города.

Реклама:

Купание людей на пляжах города Одессы запрещено.

Это решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.

Справочно: С начала полномасштабной войны из-за опасности мин в Одессе запрещено купаться на всех пляжах.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в мае в Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения. Окончательное решение об открытии пляжей обещали принять в начале мая.

Теперь, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, вода в Одессе сильно загрязнилась, и сейчас решение об открытии пляжей неактуально.

Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Напомним: В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".

Темы: ОдессаЧерное морепляжи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный: Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, есть продвижение

Министр раскритиковал идею переименования Запорожья: Решение отменить

фотоСМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

инфографика Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей

Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк

Все новости...
Одесса
Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4
Солёность воды у побережья Одессы снизилась более чем вдвое
В Одессе раздавались взрывы: работала ПВО
Последние новости
04:48
03:52
На ВОТ россияне массово задерживают детей – сопротивление
02:58
ОбновленоВ ряде областей снова объявляли воздушную тревогу
02:48
видеоСирский показал, как защитники зачищают вражеские позиции и берут в плен оккупанта
01:55
Враг бил по Сумщине, сбросил 4 мины
01:10
ОбновленоВ нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:48
Зеленский: Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины
00:12
ЕС раскритиковал демонтаж Боснии и Герцеговины боснийскими сербами
00:02
Те, кто помогают России, заслуживают максимального наказания − Зеленский
23:44
Сына президента Сербии в Косово заставили снять футболку с провокационной надписью
Все новости...
Реклама: