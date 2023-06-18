Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено
Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды, теперь в городе не будут рассматривать открытие пляжей.
Источник: горсовет Одессы
Детали: Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах (море, лиман).
По данным мэрии, купание несет опасность для здоровья населения города.
Купание людей на пляжах города Одессы запрещено.
Это решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.
Справочно: С начала полномасштабной войны из-за опасности мин в Одессе запрещено купаться на всех пляжах.
В то же время в мае в Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения. Окончательное решение об открытии пляжей обещали принять в начале мая.
Теперь, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, вода в Одессе сильно загрязнилась, и сейчас решение об открытии пляжей неактуально.
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Напомним: В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".