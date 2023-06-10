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Море перетворюється на смітник та кладовище тварин – ДПСУ про наслідки підриву ГЕС

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 12:30
Море перетворюється на смітник та кладовище тварин – ДПСУ про наслідки підриву ГЕС
фото та відео дпсу

На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду, за їхніми словами море "перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин".

Джерело: ДПСУ

Деталі: За даними прикордонників, у морі плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Також починається мор риб.

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ДПСУ наголосили, що вода несе міни та боєприпаси та просять людей бути обережними.

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Теми: Каховська ГЕСОдеська областьЧорне море
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