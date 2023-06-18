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Охорона президента ПАР привезла до Польщі 12 контейнерів зброї – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 18 червня 2023, 11:28
Охорона президента ПАР привезла до Польщі 12 контейнерів зброї – ЗМІ

Охорона президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамафоси намагалася вигрузити у Польщі 12 контейнерів зі зброєю, повідомляють польські ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що Рамафоса прибув до Варшави, щоб потім вирушити потягом до Києва. Він прилетів окремим літаком, а ще в одному перебували 120 осіб, серед яких були журналісти і президентська охорона. На борту цього літака також перебували військовослужбовці зі спецпризначенцями.

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Ввечері у четвер, 15 червня, польські митники не дозволили їм покинути літак і забрати багаж.

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Начальник президентської охорони звинуватив польський уряд у "свідомому саботажі" мирної місії президента ПАР.

Він додав, що поведінка польської влади була "шокуючою і расистською".

Однак, як зазначає видання, він не згадав, що охоронці під його командуванням намагалися вивантажити з літака дванадцять контейнерів зі зброєю – про що, своєю чергою, повідомила журналістка Аманда Хоза, яка перебувала на цьому літаку.

Журналістка розповіла, що, ймовірно, через ці контейнери зі зброєю, Італія не захотіла пускати літак у свій повітряний простір.

"Вони відкликали дозвіл (на проліт – ред.), і нам довелося зробити шість кіл над Середземним морем, перш ніж ми прибули до Варшави", – зазначила Хоза.

Як повідомлялось, літак із охороною президента Південно-Африканської Республіки та його преспулом застряг в аеропорту Варшави через відсутність дозволів, хоча південноафриканська сторона вважала, що має усі необхідні документи. 

У підсумку охорона застрягла у Варшаві, а президент Рамафоса, який є членом делегації африканських лідерів, що відвідують Україну з пропозицією "мирного плану", вирушив до Києва без їхнього супроводу. 

Міністерство закордонних справ Польщі пояснило, що ситуація сталася через невиконання гостями стандартних процедур в’їзду на територію Польщі – зокрема відсутності дозволів на "небезпечні речовини".

Теми: ПАРПольща
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