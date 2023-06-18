Охрана президента ЮАР привезла в Польшу 12 контейнеров оружия - СМИ

Охрана президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы пыталась выгрузить в Польше 12 контейнеров с оружием, сообщают польские СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что Рамафоса прибыл в Варшаву, чтобы потом отправиться поездом в Киев. Он прилетел отдельным самолетом, а еще в одном находились 120 человек, среди которых были журналисты и президентская охрана. На борту этого самолета также находились военнослужащие со спецназовцами.

Вечером в четверг, 15 июня, польские таможенники не позволили им покинуть самолет и забрать багаж.

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[BREAKING] Head of the Presidencial Protection Service Maj-Gen Wally Rhoode has described the behavior of the Polish government as "surprising and racist". @TimesLIVE pic.twitter.com/FZtpTaepn5 — Amanda Khoza - The Journalist (@MandaKhoza) June 15, 2023

Начальник президентской охраны обвинил польское правительство в "сознательном саботаже" мирной миссии президента ЮАР.

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Он добавил, что поведение польских властей было "шокирующим и расистским".

Однако, как отмечает издание, он не упомянул, что охранники под его командованием пытались выгрузить из самолета двенадцать контейнеров с оружием – о чем, в свою очередь, сообщила журналистка Аманда Хоза, которая находилась на этом самолете.

Журналистка рассказала, что, вероятно, из-за этих контейнеров с оружием, Италия не захотела пускать самолет в свое воздушное пространство.

"Они отозвали разрешение (на пролет – ред.), и нам пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем мы прибыли в Варшаву", – отметила Хоза.

Как сообщалось, самолет с охраной президента Южно-Африканской Республики и его преспулом застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений, хотя южноафриканская сторона считала, что имеет все необходимые документы.

В итоге охрана застряла в Варшаве, а президент Рамафоса, который является членом делегации африканских лидеров, посещающих Украину с предложением "мирного плана", отправился в Киев без их сопровождения.

Министерство иностранных дел Польши объяснило, что ситуация произошла из-за невыполнения гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши – в частности отсутствия разрешений на "опасные вещества".

В польской Пограничной службе прокомментировали, что члены делегации везли оружие, которое не имели разрешения ввозить на территорию Польши, а также отметили, что пассажиры самолета добровольно решили оставаться на борту самолета.