Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану президента Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, Єрмак заявив, що, незважаючи на заклики деяких країн до мирних переговорів, Україні не потрібні посередники, оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети – домінування над Україною.

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Натомість Єрмак хоче залучити такі країни, як Бразилія та Індія, до мирного плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України. Єрмак розмовляв з високопоставленими урядовцями в Нью-Делі та Бразилії, щоб заохотити їх взяти участь у мирному саміті.

При цьому Єрмак зазначив, що Україна перебуває у стані війни, гинуть люди, і для швидкого відкриття Латинської Америки потрібно більше, ніж дипломатичні тонкощі та перетасовування офіційних паперів.

Як пише видання, Єрмак прокрутив соціальні мережі, щоб знайти інші цілі. Одна з них – колумбійський співак Малума, який має 63 мільйони підписників в Instagram, що є величезною потенційною аудиторією для українського меседжу.

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"Я не знаю цього співака, це не моя музика. Але він нам потрібен", - сказав Єрмак.

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