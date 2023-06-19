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Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ

Катерина ТищенкоПонеділок, 19 червня 2023, 00:30
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Андрій Єрмак, фото ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану президента Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, Єрмак заявив, що, незважаючи на заклики деяких країн до мирних переговорів, Україні не потрібні посередники, оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети – домінування над Україною.

Натомість Єрмак хоче залучити такі країни, як Бразилія та Індія, до мирного плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України. Єрмак розмовляв з високопоставленими урядовцями в Нью-Делі та Бразилії, щоб заохотити їх взяти участь у мирному саміті.

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При цьому Єрмак зазначив, що Україна перебуває у стані війни, гинуть люди, і для швидкого відкриття Латинської Америки потрібно більше, ніж дипломатичні тонкощі та перетасовування офіційних паперів.

Як пише видання, Єрмак прокрутив соціальні мережі, щоб знайти інші цілі. Одна з них – колумбійський співак Малума, який має 63 мільйони підписників в Instagram, що є величезною потенційною аудиторією для українського меседжу.

"Я не знаю цього співака, це не моя музика. Але він нам потрібен", - сказав Єрмак.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву неодноразово звинувачували у надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Білий дім різко розкритикував Бразилію після заяви її президента щодо ролі США у війні в Україні. 
  • На початку квітня Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну. МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
  • Однак наприкінці травня Сілва заявив, що відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна. 

Теми: Андрій ЄрмакБразиліяІндіямир
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