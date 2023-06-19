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Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ

Катерина ТищенкоПонедельник, 19 июня 2023, 00:30
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Андрей Ермак, фото ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану президента Владимира Зеленского, который предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины.

Источник: Ермак в интервью The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, Ермак заявил, что, несмотря на призывы некоторых стран к мирным переговорам, Украине не нужны посредники, поскольку президент РФ Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от своей цели – доминирования над Украиной.

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При этом Ермак хочет привлечь такие страны, как Бразилия и Индия, к мирному плану Зеленского, который предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины. Ермак разговаривал с высокопоставленными чиновниками в Нью-Дели и Бразилии, чтобы убедить их принять участие в мирном саммите.

При этом Ермак отметил, что Украина находится в состоянии войны, гибнут люди, и для быстрого открытия Латинской Америки нужно больше, чем дипломатические тонкости и перетасовка официальных бумаг.

Как пишет издание, Ермак прокрутил социальные сети, чтобы найти другие цели. Одна из них – колумбийский певец Малума, который имеет 63 миллиона подписчиков в Instagram, что является огромной потенциальной аудиторией для украинского месседжа.

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"Я не знаю этого певца, это не моя музыка. Но он нам нужен", - сказал Ермак.

Предыстория: 

  • Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву неоднократно в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным. 
  • Белый дом резко раскритиковал Бразилию после заявления ее президента о роли США в войне в Украине.
  • В начале апреля Силва предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну. МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
  • Однако в конце мая Силва заявил, что отказался приехать в Россию по приглашению Путина.

Темы: Андрей ЕрмакБразилияИндиямир
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