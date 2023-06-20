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Маляр: Ворог не здаватиметься легко, буде дуже жорсткий двобій

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 01:46
Маляр: Ворог не здаватиметься легко, буде дуже жорсткий двобій
ГАННА МАЛЯР, СКРІНШОТ З ТЕЛЕМАРАФОНУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ворог чинить опір, а тому потрібно налаштуватися на жорсткий бій з ним.

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко. Ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається".

Деталі: За словами Маляр, українським військовим важко просуватися півдні через опір ворога та замінування.

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При цьому вона наголосила, що українські захисники "рухаються так, як і мали рухатися", а "найбільші результати ще попереду".

Маляр зауважила, що не варто вимірювати успіхи військових лише у кілометрах чи визволених населених пунктах, оскільки операція має кілька завдань, які вже виконуються.

Що цьому передувало:

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Теми: контрнаступвійнаЗбройні сили
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