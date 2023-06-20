Маляр: Ворог не здаватиметься легко, буде дуже жорсткий двобій
Вівторок, 20 червня 2023, 01:46
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ворог чинить опір, а тому потрібно налаштуватися на жорсткий бій з ним.
Джерело: Маляр в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Потрібно розуміти, що ворог не здаватиметься легко. Ми повинні налаштуватися, що це буде дуже жорсткий двобій. Власне, це зараз і відбувається".
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Деталі: За словами Маляр, українським військовим важко просуватися півдні через опір ворога та замінування.
При цьому вона наголосила, що українські захисники "рухаються так, як і мали рухатися", а "найбільші результати ще попереду".
Маляр зауважила, що не варто вимірювати успіхи військових лише у кілометрах чи визволених населених пунктах, оскільки операція має кілька завдань, які вже виконуються.
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Що цьому передувало:
- 19 червня Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили П’ятихатки та ще 7 населених пунктів на бердянському та мелітопольському напрямках за 2 тижні контрнаступу.
- Маляр також повідомила, що ворог підтягнув сили на сході, однак українські захисники не дають йому просуватись.