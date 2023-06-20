Маляр: Враг не будет сдаваться легко, будет очень жесткий поединок
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг сопротивляется, а потому нужно настроиться на жесткий бой с ним.
Источник: Маляр в эфире телемарафона
Прямая речь: "Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко. Мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно, это сейчас и происходит".
Детали: По словам Маляр, украинским военным трудно продвигаться на юге из-за сопротивления врага и замминирования.
При этом она отметила, что украинские защитники "движутся так, как и должны были двигаться", а "самые большие результаты еще впереди".
Маляр отметила, что не стоит измерять успехи военных только в километрах или освобожденных населенных пунктах, поскольку операция имеет несколько задач, которые уже выполняются.
Что этому предшествовало:
- 19 июня Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов на бердянском и мелитопольском направлениях за 2 недели контрнаступления.
- Маляр также сообщила, что враг подтянул силы на востоке, однако украинские защитники не дают ему продвигаться.