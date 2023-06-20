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У Львові через нічну атаку змінювали маршрути міського транспорту − мер

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 10:50
У Львові через нічну атаку змінювали маршрути міського транспорту − мер
Фото з Facebook Львівелектротранс

У Львові були змушені змінити маршрути громадського транспорту через нічну атаку російських безпілотників.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Садового: "Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік".

Оновлено: Згодом Садовий додав, що станом на 10:30 рух громадського транспорту відновлено. А всі наслідки російської атаки намагатимуться ліквідувати якомога скоріше. 

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Теми: Львівтранспортбезпілотники
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