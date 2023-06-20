У Львові через нічну атаку змінювали маршрути міського транспорту − мер

У Львові були змушені змінити маршрути громадського транспорту через нічну атаку російських безпілотників.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Садового: "Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.



Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік".

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Оновлено: Згодом Садовий додав, що станом на 10:30 рух громадського транспорту відновлено. А всі наслідки російської атаки намагатимуться ліквідувати якомога скоріше.

Передісторія:

Близько 05:00 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті та області прогриміли вибухи.

Під час повітряної атаки на Львів вночі 20 червня росіяни попередньо поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.