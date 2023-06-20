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Во Львове из-за ночной атаки меняли маршруты городского транспорта − мэр

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 10:50
Во Львове из-за ночной атаки меняли маршруты городского транспорта − мэр
Фото из Facebook Львовэлектротранс

Во Львове были вынуждены были изменить маршруты общественного транспорта из-за ночной атаки российских беспилотников.

Источник: мэр города Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Садового: "Из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая изменили маршрут. Трамвайные маршруты 3 и 9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

Кроме этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик".

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Обновлено: Позже Садовый добавил, что по состоянию на 10:30 движение общественного транспорта восстановлено. А все последствия российской атаки будут пытаться ликвидировать как можно скорее.

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Темы: Львовтранспортбеспилотники
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