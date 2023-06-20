Захисники збили російський "Алігатор"
Вівторок, 20 червня 2023, 09:46
Оборонці України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку увечері 19 червня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС ЗСУ: "Ще мінус один "алігатор". Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!".
Передісторія:
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- Повітряні сили ЗСУ знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", які росіяни запустили по Україні вночі 20 червня.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 20 червня українські воїни вже збили 306 ворожих вертольотів.
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