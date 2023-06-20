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Захисники збили російський "Алігатор"

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 09:46
Захисники збили російський Алігатор
Російський Ка-52. Фото ТАСС

Оборонці України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку увечері 19 червня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС ЗСУ: "Ще мінус один "алігатор". Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!". 

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Теми: Повітряні сили ЗСУавіаДонецька область
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