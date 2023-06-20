Захисники збили російський "Алігатор"

Оборонці України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Донецькому напрямку увечері 19 червня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС ЗСУ: "Ще мінус один "алігатор". Близько 23.00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!".

Передісторія:

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Повітряні сили ЗСУ знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", які росіяни запустили по Україні вночі 20 червня.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 20 червня українські воїни вже збили 306 ворожих вертольотів.