Защитники сбили российский "Аллигатор"
Вторник, 20 июня 2023, 09:46
Защитники Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Донецком направлении вечером 19 июня.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС ВСУ: "Еще минус один "аллигатор". Около 23:00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет Ка-52!".
Предыстория:
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- Воздушные силы ВСУ уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 20 июня.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 20 июня украинские воины уже сбили 306 вражеских вертолетов.
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