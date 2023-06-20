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Защитники сбили российский "Аллигатор"

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 09:46
Защитники сбили российский Аллигатор
Российский Ка-52. Фото ТАСС

Защитники Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Донецком направлении вечером 19 июня.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС ВСУ: "Еще минус один "аллигатор". Около 23:00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет Ка-52!".

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Темы: Воздушные силы ВСУавиаДонецкая область
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