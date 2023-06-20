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Мовний омбудсман уже зафіксував кілька сотень фактів лінгвоциду з боку Росії

Софія СередаВівторок, 20 червня 2023, 11:33
Мовний омбудсман уже зафіксував кілька сотень фактів лінгвоциду з боку Росії
Тарас Кремінь. фото УП

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вже зафіксував "декілька сотнень" фактів лінгвоциду, який Росія під час повномасштабної війни здійснює на окупованих територіях України.

Джерело: мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Такі ситуації є не скільки масштабними, скільки системними. Вони (факти лінгвоциду – УП.) нами беруться із відкритих джерел.

Нам надходить інформація або безпосередньо від тих, хто став свідком, або від тих, хто знайшов таку інформацію.

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Сказати, що з окупованих територій нам надходить інформація, неможливо. Але ті, хто виходив з окупації, або ті, хто мешкає на деокупованих територіях, мають парво звернутися до нас і повідомити про той чи інші факти".

Деталі: За словами Креміня, інформацію про випадки лінгвоциду він як мовний омбудсман передає до правоохоронних органів, а також до правозахисних організацій і профільних міжнародних структур.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Навесні 2022 року уповноважений із захисту державної мови закликав українців повідомляти про випадки лінгвоциду для майбутнього суду над агресором.

4 травня 2023 року Тарас Кремінь повідомив, що Секретаріат мовного омбудсмана співпрацює з народними депутатами задля впровадження кримінальної відповідальності безпосередньо за злочин лінгвоциду, що поки не передбачено Кримінальним кодексом України.

Теми: мова
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