Мовний омбудсман уже зафіксував кілька сотень фактів лінгвоциду з боку Росії

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вже зафіксував "декілька сотнень" фактів лінгвоциду, який Росія під час повномасштабної війни здійснює на окупованих територіях України.

Джерело: мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Такі ситуації є не скільки масштабними, скільки системними. Вони (факти лінгвоциду – УП.) нами беруться із відкритих джерел.

Реклама:

Нам надходить інформація або безпосередньо від тих, хто став свідком, або від тих, хто знайшов таку інформацію.

Сказати, що з окупованих територій нам надходить інформація, неможливо. Але ті, хто виходив з окупації, або ті, хто мешкає на деокупованих територіях, мають парво звернутися до нас і повідомити про той чи інші факти".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Креміня, інформацію про випадки лінгвоциду він як мовний омбудсман передає до правоохоронних органів, а також до правозахисних організацій і профільних міжнародних структур.

Нагадаємо: Навесні 2022 року уповноважений із захисту державної мови закликав українців повідомляти про випадки лінгвоциду для майбутнього суду над агресором.

4 травня 2023 року Тарас Кремінь повідомив, що Секретаріат мовного омбудсмана співпрацює з народними депутатами задля впровадження кримінальної відповідальності безпосередньо за злочин лінгвоциду, що поки не передбачено Кримінальним кодексом України.