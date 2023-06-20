Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Языковой омбудсмен уже зафиксировал несколько сотен фактов лингвоцида со стороны России

София СередаВторник, 20 июня 2023, 11:33
Языковой омбудсмен уже зафиксировал несколько сотен фактов лингвоцида со стороны России
Тарас Креминь. фото УП

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень уже зафиксировал "несколько сотен" фактов лингвоцида, который Россия во время полномасштабной войны осуществляет на оккупированных территориях Украины.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Такие ситуации являются не сколько масштабными, сколько системными. Они (факты лингвоцида - УП.) нами берутся из открытых источников.

Нам поступает информация или непосредственно от тех, кто стал свидетелем, или от тех, кто нашел такую информацию.

Реклама:

Сказать, что с оккупированных территорий нам поступает информация, невозможно. Но те, кто выходил из оккупации, или те, кто живет на деоккупированных территориях, имеют право обратиться к нам и сообщить о том или ином факте".

Детали: По словам Креминя, информацию о случаях лингвоцида он как языковой омбудсмен передает в правоохранительные органы, а также в правозащитные организации и профильные международные структуры.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Весной 2022 года уполномоченный по защите государственного языка призвал украинцев сообщать о случаях лингвоцида для будущего суда над агрессором.

4 мая 2023 года Тарас Кремень сообщил, что Секретариат языкового омбудсмена сотрудничает с народными депутатами для введения уголовной ответственности непосредственно за преступление лингвоцида, что пока не предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

Темы: язык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
язык
Общественный вещатель Болгарии впервые начал показывать новости на украинском
Треть всех жалоб, которые получил языковой омбудсмен в 2023 году, – из Киева
Языковой омбудсмен думает, идти ли в Верховный суд из-за отмены штрафа для Терехова
Последние новости
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
14:10
видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
13:58
Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО
Все новости...
Реклама: