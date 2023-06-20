Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Языковой омбудсмен уже зафиксировал несколько сотен фактов лингвоцида со стороны России

София СередаВторник, 20 июня 2023, 11:33
Языковой омбудсмен уже зафиксировал несколько сотен фактов лингвоцида со стороны России
Тарас Креминь. фото УП

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень уже зафиксировал "несколько сотен" фактов лингвоцида, который Россия во время полномасштабной войны осуществляет на оккупированных территориях Украины.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Такие ситуации являются не сколько масштабными, сколько системными. Они (факты лингвоцида - УП.) нами берутся из открытых источников.

Реклама:

Нам поступает информация или непосредственно от тех, кто стал свидетелем, или от тех, кто нашел такую информацию.

Сказать, что с оккупированных территорий нам поступает информация, невозможно. Но те, кто выходил из оккупации, или те, кто живет на деоккупированных территориях, имеют право обратиться к нам и сообщить о том или ином факте".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Креминя, информацию о случаях лингвоцида он как языковой омбудсмен передает в правоохранительные органы, а также в правозащитные организации и профильные международные структуры.

Напомним: Весной 2022 года уполномоченный по защите государственного языка призвал украинцев сообщать о случаях лингвоцида для будущего суда над агрессором.

4 мая 2023 года Тарас Кремень сообщил, что Секретариат языкового омбудсмена сотрудничает с народными депутатами для введения уголовной ответственности непосредственно за преступление лингвоцида, что пока не предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

Темы: язык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
язык
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: