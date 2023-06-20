Языковой омбудсмен уже зафиксировал несколько сотен фактов лингвоцида со стороны России

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень уже зафиксировал "несколько сотен" фактов лингвоцида, который Россия во время полномасштабной войны осуществляет на оккупированных территориях Украины.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Такие ситуации являются не сколько масштабными, сколько системными. Они (факты лингвоцида - УП.) нами берутся из открытых источников.

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Нам поступает информация или непосредственно от тех, кто стал свидетелем, или от тех, кто нашел такую информацию.

Сказать, что с оккупированных территорий нам поступает информация, невозможно. Но те, кто выходил из оккупации, или те, кто живет на деоккупированных территориях, имеют право обратиться к нам и сообщить о том или ином факте".

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Детали: По словам Креминя, информацию о случаях лингвоцида он как языковой омбудсмен передает в правоохранительные органы, а также в правозащитные организации и профильные международные структуры.

Напомним: Весной 2022 года уполномоченный по защите государственного языка призвал украинцев сообщать о случаях лингвоцида для будущего суда над агрессором.

4 мая 2023 года Тарас Кремень сообщил, что Секретариат языкового омбудсмена сотрудничает с народными депутатами для введения уголовной ответственности непосредственно за преступление лингвоцида, что пока не предусмотрено Уголовным кодексом Украины.