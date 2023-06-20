Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третина усіх скарг, які отримав мовний омбудсман у 2023 році, – з Києва

Софія СередаВівторок, 20 червня 2023, 11:49

Із майже 1700 скарг, які уповноважений із захисту державної мови отримав за перші 5 місяці 2023 року, третина – зі столиці.

Джерело: мовний омбудсман Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Хотілося б, щоб ситуація по Києву була кращою. Із 1650 звернень, які прийшли за 5 місяців на нашу адресу, третина – з міста Києва. В той же час на території Київщини найбільше курсів з опанування української мови, а програми нема.

Програма – це системний документ, який передбачає тотальне забезпечення виконання закону (про забезпечення функціонування української мови як державної –  УП).

Реклама:

Сподіваюсь, що у містах-мільйонниках дослухаються наших рекомендацій. Я не можу вплинути на мерів, але я можу запропонувати їм кращий варіант, як уникнути порушень закону, який я вважаю базовим (особливо в умовах воєнного стану)".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: моваКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

відеоСБУ "по гарячих слідах" затримала навідника удару РФ по Краматорську 27 червня

Усі новини...
мова
Суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською
Мовний омбудсман уже зафіксував кілька сотень фактів лінгвоциду з боку Росії
Мовний омбудсмен думає, чи йти до Верховного суду через скасування штрафу для Терехова
Останні новини
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
13:29
Окупанти обстріляли Харківщину, 3 загиблих – ОВА
Усі новини...
Реклама: