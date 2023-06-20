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Третина усіх скарг, які отримав мовний омбудсман у 2023 році, – з Києва

Софія СередаВівторок, 20 червня 2023, 11:49

Із майже 1700 скарг, які уповноважений із захисту державної мови отримав за перші 5 місяці 2023 року, третина – зі столиці.

Джерело: мовний омбудсман Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Хотілося б, щоб ситуація по Києву була кращою. Із 1650 звернень, які прийшли за 5 місяців на нашу адресу, третина – з міста Києва. В той же час на території Київщини найбільше курсів з опанування української мови, а програми нема.

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Програма – це системний документ, який передбачає тотальне забезпечення виконання закону (про забезпечення функціонування української мови як державної –  УП).

Сподіваюсь, що у містах-мільйонниках дослухаються наших рекомендацій. Я не можу вплинути на мерів, але я можу запропонувати їм кращий варіант, як уникнути порушень закону, який я вважаю базовим (особливо в умовах воєнного стану)".

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Теми: моваКиїв
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