Треть всех жалоб, которые получил языковой омбудсмен в 2023 году, – из Киева

Из почти 1700 жалоб, которые уполномоченный по защите государственного языка получил за первые 5 месяцев 2023 года, треть - из столицы.

Источник: языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Хотелось бы, чтобы ситуация по Киеву была лучше. Из 1650 обращений, которые пришли за 5 месяцев в наш адрес, треть - из города Киева. В то же время на территории Киевщины больше всего курсов по освоению украинского языка, а программы нет.

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Программа - это системный документ, который предусматривает тотальное обеспечение выполнения закона (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - УП).

Надеюсь, что в городах-миллионниках прислушаются к нашим рекомендациям. Я не могу повлиять на мэров, но я могу предложить им лучший вариант, как избежать нарушений закона, который я считаю базовым (особенно в условиях военного положения)".