У звільнених П’ятихатках залишаються до 20 людей, там ще тривають бої – голова ОВА

У деокупованих П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, водночас у самому селі тривають бої.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток".

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Деталі: За данифми Малашка, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.

Пряма мова: "Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати".

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