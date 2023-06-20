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У звільнених П’ятихатках залишаються до 20 людей, там ще тривають бої – голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 11:56
У звільнених П’ятихатках залишаються до 20 людей, там ще тривають бої – голова ОВА
П'ятихатки. скриншот з відео ГШ

У деокупованих П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, водночас у самому селі тривають бої.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток".

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Деталі: За данифми Малашка, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.

Пряма мова: "Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок 19 червня в Міноборони повідомили, що Збройні сили України звільнили П’ятихатки Запорізької області. 
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, що звільняла П'ятихатки Запорізької області.

Теми: Запорізька областьконтрнаступвійна
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