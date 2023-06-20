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В освобожденных Пятихатках остаются до 20 человек, там еще идут бои – глава ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 11:56
В освобожденных Пятихатках остаются до 20 человек, там еще идут бои – глава ОВА
Пятихатки. скриншот с видео ГШ

В деоккупированных Пятихатках Запорожской области остается до 20 человек, в то же время в самом селе продолжаются бои.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Вместе с военными делаем все возможное, чтобы этих людей вывезти. С военными предоставляем гуманитарную помощь туда, чтобы могли как можно дольше продержаться и сделать все организационные мероприятия, чтобы их оттуда вывезти. Не только из Пятихаток".

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Детали: По данным Малашко, в деоккупированные села, в частности Новодаровку, Левадное и Лобково, представители власти пока доехать не могут, поскольку там проходит линия фронта. Местные жители, которые ранее выехали из населенных пунктов, пока также не могут туда вернуться.

Прямая речь: "Там проходит линия обороны и контрнаступления в том числе. Сейчас как раз проходят как и военные действия, так и стабилизационные мероприятия по определению людей, которые остаются, места их пребывания и их состояние. Вместе с военными и службами предоставляем гуманитарную помощь, чтобы людей поддержать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник 19 июня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины освободили Пятихатки Запорожской области.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая освобождала Пятихатки Запорожской области.

Темы: Запорожская областьконтрнаступлениевойна
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