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Журналісти-розслідувачі виграли суд у екс-заступника секретаря РНБО Гладковського

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 14:32
Журналісти-розслідувачі виграли суд у екс-заступника секретаря РНБО Гладковського

Вінницький апеляційний суд відмовив у задоволенні позову колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до журналістів-розслідувачів щодо визнання недостовірною та спростування інформації, оприлюдненої в матеріалі "Армія.Друзі.Бабки".

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Повідомляється, що відповідно також суд відмовив Гладковському і у відшкодуванні "моральної шкоди" у розмірі 2 млн гривень.

Оскаржуване розслідування було опубліковано ще у 2019 році, до суду Гладковський-старший подав у серпні 2020, пропустивши законні строки позовної давності, зазначають журналіси.

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Попри це, довгі три роки справу слухали в суді першої інстанції, рішення на користь Гладковського Вінницький міський суд прийняв у березні 2023 року. Адвокати журналістів це рішення оскаржили і вже 19 червня 2023 року колегія суддів повністю скасувала його.

Що передувало: Справу за позовом сина Олега Гладковського – Ігоря – журналісти Bihus.Info також виграли у апеляційному та Верховному суді.

В лютому-березні 2019-го року журналісти Bihus.Info опублікували серію розслідувань про корупційні схеми в оборонній галузі "групи Гладковського-Жукова-Рогози", одним з учасників тріо був син тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. За даними журналістів, через ці схеми, "хлопчики" отримали понад 250 млн грн з бюджету країни.

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Теми: Гладковськийкорупціясуд
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