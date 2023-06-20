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Журналисты-расследователи выиграли суд у экс-замсекретаря СНБО Гладковского

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 14:32
Журналисты-расследователи выиграли суд у экс-замсекретаря СНБО Гладковского

Винницкий апелляционный суд отказал в удовлетворении иска бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к журналистам-расследователям о признании недостоверной и опровержении информации, обнародованной в материале "Армия.Друзья.Бабки".

Источник: Bihus.Info

Детали: Сообщается, что соответственно также суд отказал Гладковскому и в возмещении "морального ущерба" в размере 2 млн гривен.

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Обжалуемое расследование было опубликовано еще в 2019 году, в суд Гладковский-старший подал в августе 2020, пропустив законные сроки исковой давности, отмечают журналисты.

Несмотря на это, долгие три года дело слушали в суде первой инстанции, решение в пользу Гладковского Винницкий городской суд принял в марте 2023 года. Адвокаты журналистов это решение обжаловали и уже 19 июня 2023 года коллегия судей полностью отменила его.

Что предшествовало: Дело по иску сына Олега Гладковского - Игоря - журналисты Bihus.Info также выиграли в апелляционном и Верховном суде.

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В феврале-марте 2019-го года журналисты Bihus.Info опубликовали серию расследований о коррупционных схемах в оборонной отрасли "группы Гладковского-Жукова-Рогозы", одним из участников трио был сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. По данным журналистов, через эти схемы, "мальчики" получили более 250 млн грн из бюджета страны.

Темы: Гладковскийкоррупциясуд
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