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Не муляж: Буданов прийшов на зустріч з послом Японії в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 червня 2023, 15:58
Не муляж: Буданов прийшов на зустріч з послом Японії в Україні
Буданов, Джапарова, Кунінорі, facebook Джапарової

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова оприлюднила фото живого і неушкодженого очільника ГУР Кирила Буданова на зустрічі з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Джерело: Джапарова у Facebook

Пряма мова Джапарової: " Не муляж (Кирил Буданов – ред.), всі учасники зустрічі живі та здорові".

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Деталі: За її словами, всі учасники зустрічі з Мацудою Кунінорі дискутували, обмінювались думками, обговорювали плани.

Що було раніше:

  • Перед цим російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.
  • Пізніше журнал Stern запевнив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР Кирила Буданова, на який посилалась російська пропаганда. 

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Теми: БудановвійнаУкраїна
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