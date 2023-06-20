Не муляж: Буданов пришел на встречу с послом Японии в Украине

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обнародовала фото живого и невредимого главы ГУР Кирилла Буданова на встрече с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Источник: Джапарова в Facebook

Прямая речь Джапаровой: "Не муляж (Кирилл Буданов - ред.), все участники встречи живы и здоровы".

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Детали: По ее словам, все участники встречи с Мацудой Кунинори дискутировали, обменивались мнениями, обсуждали планы.

Что предшествовало:

Перед этим российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение главы ГУР Кирилла Буданова.

Позже журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова, на который ссылалась российская пропаганда.