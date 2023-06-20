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Не муляж: Буданов пришел на встречу с послом Японии в Украине

Станислав ПогориловВторник, 20 июня 2023, 15:58
Не муляж: Буданов пришел на встречу с послом Японии в Украине
Буданов, Джапарова, Кунинори, фото: Facebook Джапаровой

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обнародовала фото живого и невредимого главы ГУР Кирилла Буданова на встрече с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Источник: Джапарова в Facebook

Прямая речь Джапаровой: "Не муляж (Кирилл Буданов - ред.), все участники встречи живы и здоровы".

 

Детали: По ее словам, все участники встречи с Мацудой Кунинори дискутировали, обменивались мнениями, обсуждали планы.

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Что предшествовало

  • Перед этим российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение главы ГУР Кирилла Буданова.
  • Позже журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова, на который ссылалась российская пропаганда.

Темы: БудановвойнаУкраина
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