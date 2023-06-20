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Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 16:23
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Фото: "Грати", яке отримало фото від сім'ї Умерової

Утримувана в російському СІЗО кримська татарка Леніє Умерову написала листа із подякою за підтримку і сподіванням на швидке визволення.

Джерело: повідомлення брата затриманої Азіза Умерова у Facebook

Деталі: Умеров опублікував лист сестри від 30 травня і додав, що цензура ФСБ довго перевіряє її листи, тому вдається отримувати вкрай мало інформації. Права писати українською або кримськотатарською її теж позбавили.

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В листі Умерова подякувала підтримку і розповіла про затримання.

Пряма мова: "Пів року тому я їхала до своїх батьків у Крим, щоб провідати й підтримати. Їхала з миром і чистими намірами. Доїхати так і не вдалося. Ось уже півроку відбувається чорт знає що. Спасибі Вам велике, що тримаєте руку на пульсі і не залишаєте одну, допомагаєте тримати голову холодною і грієте серце. Для мене це більше ніж безцінно.

Я вірю в справедливість і в те, що рано чи пізно будь-яке свавілля закінчується! І це теж закінчиться! Сподіваюся, рано!"

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Передісторія:

  • У квітні 2023 року стало відомо, що у Росії понад 4 місяці утримують кримську татарку Леніє Умерову, яка намагалась потрапити з Києва до окупованого Криму, щоб провідати хворого батька. Брат дівчини дівчини повідомив, що причина затримання – відсутність паспорту РФ.
  • Умерову затримали 4 грудня 2022 року, коли їй необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.
  • Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.
  • 5 травня Російський Лефортівський суд Москви арештував Умерову за підозрою в шпигунстві.

Теми: кримські татариРосіяСІЗО
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