Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Утримувана в російському СІЗО кримська татарка Леніє Умерову написала листа із подякою за підтримку і сподіванням на швидке визволення.
Джерело: повідомлення брата затриманої Азіза Умерова у Facebook
Деталі: Умеров опублікував лист сестри від 30 травня і додав, що цензура ФСБ довго перевіряє її листи, тому вдається отримувати вкрай мало інформації. Права писати українською або кримськотатарською її теж позбавили.
В листі Умерова подякувала підтримку і розповіла про затримання.
Пряма мова: "Пів року тому я їхала до своїх батьків у Крим, щоб провідати й підтримати. Їхала з миром і чистими намірами. Доїхати так і не вдалося. Ось уже півроку відбувається чорт знає що. Спасибі Вам велике, що тримаєте руку на пульсі і не залишаєте одну, допомагаєте тримати голову холодною і грієте серце. Для мене це більше ніж безцінно.
Я вірю в справедливість і в те, що рано чи пізно будь-яке свавілля закінчується! І це теж закінчиться! Сподіваюся, рано!"
Передісторія:
- У квітні 2023 року стало відомо, що у Росії понад 4 місяці утримують кримську татарку Леніє Умерову, яка намагалась потрапити з Києва до окупованого Криму, щоб провідати хворого батька. Брат дівчини дівчини повідомив, що причина затримання – відсутність паспорту РФ.
- Умерову затримали 4 грудня 2022 року, коли їй необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.
- Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.
- 5 травня Російський Лефортівський суд Москви арештував Умерову за підозрою в шпигунстві.