Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО

Удерживаемая в российском СИЗО крымская татарка Ление Умерова написала письмо с благодарностью за поддержку и надеждой на скорое освобождение.

Источник: сообщение брата задержанной Азиза Умерова в Facebook

Детали: Умеров опубликовал письмо сестры от 30 мая и добавил, что цензура ФСБ долго проверяет ее письма, поэтому удается получать крайне мало информации. Права писать на украинском или крымскотатарском ее тоже лишили.

Реклама:

В письме Умерова поблагодарила поддержку и рассказала о задержании.

Прямая речь: "Полгода назад я ехала к своим родителям в Крым, чтобы навестить и поддержать. Ехала с миром и чистыми намерениями. Доехать так и не удалось. Вот уже полгода происходит черт знает что. Спасибо Вам большое, что держите руку на пульсе и не оставляете одну, помогаете держать голову холодной и греете сердце. Для меня это более чем бесценно.

Я верю в справедливость и в то, что рано или поздно любой беспредел заканчивается! И это тоже закончится! Надеюсь, рано!"

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: