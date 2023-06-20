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Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 16:23
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Фото: "Грати", которое получило фото от семьи Умеровой

Удерживаемая в российском СИЗО крымская татарка Ление Умерова написала письмо с благодарностью за поддержку и надеждой на скорое освобождение.

Источник: сообщение брата задержанной Азиза Умерова в Facebook

Детали: Умеров опубликовал письмо сестры от 30 мая и добавил, что цензура ФСБ долго проверяет ее письма, поэтому удается получать крайне мало информации. Права писать на украинском или крымскотатарском ее тоже лишили.

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В письме Умерова поблагодарила поддержку и рассказала о задержании.

Прямая речь: "Полгода назад я ехала к своим родителям в Крым, чтобы навестить и поддержать. Ехала с миром и чистыми намерениями. Доехать так и не удалось. Вот уже полгода происходит черт знает что. Спасибо Вам большое, что держите руку на пульсе и не оставляете одну, помогаете держать голову холодной и греете сердце. Для меня это более чем бесценно.

Я верю в справедливость и в то, что рано или поздно любой беспредел заканчивается! И это тоже закончится! Надеюсь, рано!"

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Предыстория:

  • В апреле 2023 года стало известно, что в России более 4 месяцев удерживают крымскую татарку Ление Умерову, которая пыталась попасть из Киева в оккупированный Крым, чтобы навестить больного отца. Брат девушки девушки сообщил, что причина задержания - отсутствие паспорта РФ.
  • Умерову задержали 4 декабря 2022 года, когда ей необходимо было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца.
  • Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.
  • 5 мая Российский Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по подозрению в шпионаже.

Темы: крымские татарыРосcияСИЗО
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