Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Удерживаемая в российском СИЗО крымская татарка Ление Умерова написала письмо с благодарностью за поддержку и надеждой на скорое освобождение.
Источник: сообщение брата задержанной Азиза Умерова в Facebook
Детали: Умеров опубликовал письмо сестры от 30 мая и добавил, что цензура ФСБ долго проверяет ее письма, поэтому удается получать крайне мало информации. Права писать на украинском или крымскотатарском ее тоже лишили.
В письме Умерова поблагодарила поддержку и рассказала о задержании.
Прямая речь: "Полгода назад я ехала к своим родителям в Крым, чтобы навестить и поддержать. Ехала с миром и чистыми намерениями. Доехать так и не удалось. Вот уже полгода происходит черт знает что. Спасибо Вам большое, что держите руку на пульсе и не оставляете одну, помогаете держать голову холодной и греете сердце. Для меня это более чем бесценно.
Я верю в справедливость и в то, что рано или поздно любой беспредел заканчивается! И это тоже закончится! Надеюсь, рано!"
Предыстория:
- В апреле 2023 года стало известно, что в России более 4 месяцев удерживают крымскую татарку Ление Умерову, которая пыталась попасть из Киева в оккупированный Крым, чтобы навестить больного отца. Брат девушки девушки сообщил, что причина задержания - отсутствие паспорта РФ.
- Умерову задержали 4 декабря 2022 года, когда ей необходимо было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца.
- Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.
- 5 мая Российский Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по подозрению в шпионаже.