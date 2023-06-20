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Жодну ядерну боєголовку Росія поки Білорусі не передала – Буданов

Олександр ШумілінВівторок, 20 червня 2023, 17:25
Жодну ядерну боєголовку Росія поки Білорусі не передала – Буданов
Фото: УП

В Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї, проте поки жодної боєголовки туди з Росії не перемістили.

Джерело: Буданов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова Буданова: "Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено".

Передісторія:

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  • Російський президент Володимир Путін у п’ятницю 16 червня повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.
  • Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що жодної підтверджувальної інформації про початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі станом на 16 червня немає.

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Теми: БудановБілорусьядерна зброя
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