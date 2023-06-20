Ни одну ядерную боеголовку Россия пока Беларуси не передала – Буданов

В Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь Буданова: "Процесс подготовки к возможному перемещению на самом деле продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено".

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Российский президент Владимир Путин в пятницу 16 июня сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь по состоянию на 16 июня нет.