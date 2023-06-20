Ни одну ядерную боеголовку Россия пока Беларуси не передала – Буданов

В Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь Буданова: "Процесс подготовки к возможному перемещению на самом деле продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено".

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