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Ни одну ядерную боеголовку Россия пока Беларуси не передала – Буданов

Александр ШумилинВторник, 20 июня 2023, 17:25
Ни одну ядерную боеголовку Россия пока Беларуси не передала – Буданов
Фото: УП

В Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили.

Источник: Буданов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь Буданова: "Процесс подготовки к возможному перемещению на самом деле продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено".

Предыстория:

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  • Российский президент Владимир Путин в пятницу 16 июня сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
  • Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь по состоянию на 16 июня нет.

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Темы: БудановБеларусьядерное оружие
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