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Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"

Олександр ШумілінСереда, 21 червня 2023, 16:23
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на центральну владу
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Мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну влади і нього особисто, натякнувши, що він здійснюється з "центральної влади".  

Джерело: заява Кличка

Пряма мова: "Відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. В воєнний час вносять хаос в управління столиці, не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією…

Стараються як можуть, щоб знищити репутацію Кличка, але накопати на мене нічого не можуть, тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться".

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Деталі: Кличко згадав про арешт підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Мер обурився, що арештували Ткачука, а "жоден із голів районів (Києва – ред.), які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав".

Кличко наголосив, що голови районів знаходяться у вертикалі центральної влади і додав: "То ми говоримо про об’єктивність? Відсутність політичних мотивів?".

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Мер Києва не назвав, кого ж саме він звинувачує в атаці на себе.

Пряма мова: "Комусь знову кортить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли? Немає інших викликів? Головна проблема – Кличко?".   

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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

Передісторія:

  • 15 червня УП писала, що президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.
  • В Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Теми: Віталій КличкоКиїв
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