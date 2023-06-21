Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну влади і нього особисто, натякнувши, що він здійснюється з "центральної влади".
Джерело: заява Кличка
Пряма мова: "Відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. В воєнний час вносять хаос в управління столиці, не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією…
Стараються як можуть, щоб знищити репутацію Кличка, але накопати на мене нічого не можуть, тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться".
Деталі: Кличко згадав про арешт підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
Мер обурився, що арештували Ткачука, а "жоден із голів районів (Києва – ред.), які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав".
Кличко наголосив, що голови районів знаходяться у вертикалі центральної влади і додав: "То ми говоримо про об’єктивність? Відсутність політичних мотивів?".
Мер Києва не назвав, кого ж саме він звинувачує в атаці на себе.
Пряма мова: "Комусь знову кортить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли? Немає інших викликів? Головна проблема – Кличко?".
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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Передісторія:
- 15 червня УП писала, що президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.
- В Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.