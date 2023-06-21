Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичные власти и его лично, намекнув, что оно осуществляется из "центральной власти".
Источник: заявление Кличко
Прямая речь: "Происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицы, не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией...
Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко, но накопать на меня ничего не могут, поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится".
Детали: Кличко вспомнил об аресте подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.
Мэр возмутился, что арестовали Ткачука, а "ни один из глав районов (Киева - ред.), которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал".
Кличко отметил, что главы районов находятся в вертикали центральной власти и добавил: "Так мы говорим об объективности? Отсутствие политических мотивов?".
Мэр Киева не назвал, кого же именно он обвиняет в атаке на себя.
Прямая речь: "Кому-то снова хочется взять под контроль столицу. Мы уже победили? Нет других вызовов? Главная проблема - Кличко?".
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Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
Предыстория:
- 15 июня УП писала, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. При таких обстоятельствах Кличко все равно останется на посту городского головы столицы.
- В Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.