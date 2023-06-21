Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичные власти и его лично, намекнув, что оно осуществляется из "центральной власти".

Источник: заявление Кличко

Прямая речь: "Происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицы, не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией...

Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко, но накопать на меня ничего не могут, поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится".

Реклама:

Детали: Кличко вспомнил об аресте подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Мэр возмутился, что арестовали Ткачука, а "ни один из глав районов (Киева - ред.), которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал".

Кличко отметил, что главы районов находятся в вертикали центральной власти и добавил: "Так мы говорим об объективности? Отсутствие политических мотивов?".

ВИДЕО ДНЯ

Мэр Киева не назвал, кого же именно он обвиняет в атаке на себя.

Прямая речь: "Кому-то снова хочется взять под контроль столицу. Мы уже победили? Нет других вызовов? Главная проблема - Кличко?".

Читайте также: Чемпион города. Как Кличко удержал Киев

Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

Предыстория: