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Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"

Александр ШумилинСреда, 21 июня 2023, 16:23
Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на центральную власть
скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичные власти и его лично, намекнув, что оно осуществляется из "центральной власти". 

Источник: заявление Кличко

Прямая речь: "Происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицы, не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией...

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Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко, но накопать на меня ничего не могут, поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится".

Детали: Кличко вспомнил об аресте подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Мэр возмутился, что арестовали Ткачука, а "ни один из глав районов (Киева - ред.), которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал".

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Кличко отметил, что главы районов находятся в вертикали центральной власти и добавил: "Так мы говорим об объективности? Отсутствие политических мотивов?".

Мэр Киева не назвал, кого же именно он обвиняет в атаке на себя.

Прямая речь: "Кому-то снова хочется взять под контроль столицу. Мы уже победили? Нет других вызовов? Главная проблема - Кличко?".  

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Предыстория:

  • 15 июня УП писала, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. При таких обстоятельствах Кличко все равно останется на посту городского головы столицы.
  • В Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Темы: Виталий КличкоКиев
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