Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З-під завалів у Києві дістали третю загиблу

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 12:34
З-під завалів у Києві дістали третю загиблу
Фото ДСНС

Кількість жертв вибуху у Дніпровському районі Києва зросла до трьох − рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова мера столиці: "З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло − загиблої жінки".

Реклама:

Деталі: Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Передісторія:

  • У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Згодом повідомлялося, що під завалами виявили тіло загиблого. Ще пізніше виявили другого загиблого. 
  • За даними КМВА, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. 5 людям надали психологічну допомогу. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвибухжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Київ
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: