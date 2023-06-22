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З-під завалів у Києві дістали третю загиблу

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 12:34
З-під завалів у Києві дістали третю загиблу
Фото ДСНС

Кількість жертв вибуху у Дніпровському районі Києва зросла до трьох − рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова мера столиці: "З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло − загиблої жінки".

Деталі: Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

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Передісторія:

  • У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Згодом повідомлялося, що під завалами виявили тіло загиблого. Ще пізніше виявили другого загиблого. 
  • За даними КМВА, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. 5 людям надали психологічну допомогу. 

Теми: Київвибухжертви
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