З-під завалів у Києві дістали третю загиблу
Четвер, 22 червня 2023, 12:34
Кількість жертв вибуху у Дніпровському районі Києва зросла до трьох − рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова мера столиці: "З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло − загиблої жінки".
Деталі: Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.
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Передісторія:
- У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Згодом повідомлялося, що під завалами виявили тіло загиблого. Ще пізніше виявили другого загиблого.
- За даними КМВА, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. 5 людям надали психологічну допомогу.