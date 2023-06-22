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Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую

Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 12:34
Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую
Фото ГСЧС

Количество жертв взрыва в Днепровском районе Киева возросло до трех − спасатели достали из-под завалов тело женщины.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь мэра столицы: "Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело − погибшей женщины".

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Детали: Кличко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. 

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Темы: Киеввзрывжертвы
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