Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую
Четверг, 22 июня 2023, 12:34
Количество жертв взрыва в Днепровском районе Киева возросло до трех − спасатели достали из-под завалов тело женщины.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь мэра столицы: "Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело − погибшей женщины".
Детали: Кличко добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
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Предыстория:
- В Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Сообщалось, что под завалами обнаружили тело погибшего. Позже стало известно о втором погибшем.
- По данным КГВА, по состоянию на 08:30, пострадали 4 человека (из них 3 госпитализированы) и спасены 18 человек. 5 людям оказали психологическую помощь.