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У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 13:54
У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, чому зменшилась інтенсивність боїв на бахмутському напрямку.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв в силу того, що ворог проводив ротаційні заходи. Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робив Вагнер".

Деталі: Череватий повідомив, що за добу на бахмутському напрямку ворог 389 разів обстріляв з артилерії українські позиції. Було 4 боєзіткнення та два авіанальоти. В ході боїв було знищено 69 окупантів, 43 дістали поранення, один потрапив у полон.

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Що цьому передувало: 

  • На початку червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку змінено формат операції, тому спостерігається тимчасове затишшя. 

Теми: Збройні силиБахмутвійна
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