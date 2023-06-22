Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 13:54
У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, чому зменшилась інтенсивність боїв на бахмутському напрямку.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв в силу того, що ворог проводив ротаційні заходи. Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робив Вагнер".

Реклама:

Деталі: Череватий повідомив, що за добу на бахмутському напрямку ворог 389 разів обстріляв з артилерії українські позиції. Було 4 боєзіткнення та два авіанальоти. В ході боїв було знищено 69 окупантів, 43 дістали поранення, один потрапив у полон.

Що цьому передувало: 

  • На початку червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку змінено формат операції, тому спостерігається тимчасове затишшя. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиБахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Збройні сили
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: