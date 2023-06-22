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В ВСУ объяснили уменьшение интенсивности боев на бахмутском направлении

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 13:54
В ВСУ объяснили уменьшение интенсивности боев на бахмутском направлении
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, почему уменьшилась интенсивность боев на бахмутском направлении.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер".

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Детали: Череватый сообщил, что за сутки на бахмутском направлении враг 389 раз обстрелял из артиллерии украинские позиции. Было 4 боестолкновения и два авианалета. В ходе боев было уничтожено 69 оккупантов, 43 получили ранения, один попал в плен.

Что этому предшествовало: 

  • В начале июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении изменен формат операции, поэтому наблюдается временное затишье.

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Темы: Вооруженные силыБахмутвойна
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