Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ВСУ объяснили уменьшение интенсивности боев на бахмутском направлении

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 13:54
В ВСУ объяснили уменьшение интенсивности боев на бахмутском направлении
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, почему уменьшилась интенсивность боев на бахмутском направлении.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия. Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения Вагнера и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал Вагнер".

Детали: Череватый сообщил, что за сутки на бахмутском направлении враг 389 раз обстрелял из артиллерии украинские позиции. Было 4 боестолкновения и два авианалета. В ходе боев было уничтожено 69 оккупантов, 43 получили ранения, один попал в плен.

Реклама:

Что этому предшествовало: 

  • В начале июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении изменен формат операции, поэтому наблюдается временное затишье.

Темы: Вооруженные силыБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях – Генштаб
ISW сообщил, как Силы обороны могут использовать замедленное контрнаступление
ВСУ поразили 17 артподразделений и ПВО врага – Генштаб
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: