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В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 09:01
В Украине заработал Единый реестр оружия − МВД
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия, сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь министра: "Сегодня − 23 июня. Это один из важных дедлайнов, которые я публично ставил и для себя, и для всей команды МВД. И мы это сделали: Единый реестр оружия с сегодняшнего дня полноценно работает".

Детали: По словам Клименко, основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Также будет упрощена процедура получения разрешений на оружие. 

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Министр сообщил, что Единый реестр оружия предусматривает создание Электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома (без посещения органа Нацполиции), путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Также в МВД создали контакт-центр Единого реестра оружия 044-33-44-035 и чат-бот ЕДР в Телеграме @arms_mvs_bot, где украинцы смогут получить ответы на любые вопросы относительно нововведений.

 

"Уверенно движемся к воплощению всех запланированных проектов по безопасности. Дальше будет", − подытожил Клименко.

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Темы: оружиеМВД
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