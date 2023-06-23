После слов Пригожина в Ростове заметили бронетехнику, а на подъезде в Москву – блокпосты – росСМИ
После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве обустраивают блокпосты.
Источник: Meduza, ростовское издание 161.ru, российские Telegram-каналы, российская служба BBC News
Детали: Источники ростовского издания 161.ru подтверждают информацию об объявлении плана "Крепость" в Ростовской области: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с "ЛНР" и "ДНР".
Издание также публикует фотографии бронетехники на улицах Ростова-на-Дону.
Движение техники также заметили и в Москве.
По словам собеседников издания "Вот Так", в Ростовской области после заявления Пригожина вооружают срочников: "Я в резерве, моих 30 человек уже отправили на броню (получение снаряжения - "Вот так"). Они получают броню, оружие, ждут БТР".
Другой собеседник среди служащих одной из пограничных частей РФ подтвердил сообщение о вооружении личного состава.
При этом оба военных заверили, что не понимают, к чему именно их готовят и что именно происходит. Командование не дает им объяснений.
По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом".
Кроме того, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков привели в повышенную готовность.
Astra со ссылкой на источники пишет, что сотрудникам силовых ведомств в Москве поступило распоряжение "всем быть на связи, никуда не ехать".
По данным BBC, на трассе "Дон" (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.
Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.
Еще несколько СМИ добавляют, что в Москве вводится план "Крепость" - это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.
Напомним:
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
- Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
- Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.