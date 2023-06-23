После слов Пригожина в Ростове заметили бронетехнику, а на подъезде в Москву – блокпосты – росСМИ

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве обустраивают блокпосты.

Источник: Meduza, ростовское издание 161.ru, российские Telegram-каналы, российская служба BBC News

Детали: Источники ростовского издания 161.ru подтверждают информацию об объявлении плана "Крепость" в Ростовской области: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с "ЛНР" и "ДНР".

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Издание также публикует фотографии бронетехники на улицах Ростова-на-Дону.

Движение техники также заметили и в Москве.

По словам собеседников издания "Вот Так", в Ростовской области после заявления Пригожина вооружают срочников: "Я в резерве, моих 30 человек уже отправили на броню (получение снаряжения - "Вот так"). Они получают броню, оружие, ждут БТР".

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Другой собеседник среди служащих одной из пограничных частей РФ подтвердил сообщение о вооружении личного состава.

При этом оба военных заверили, что не понимают, к чему именно их готовят и что именно происходит. Командование не дает им объяснений.

По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом".

Кроме того, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков привели в повышенную готовность.

Astra со ссылкой на источники пишет, что сотрудникам силовых ведомств в Москве поступило распоряжение "всем быть на связи, никуда не ехать".

По данным BBC, на трассе "Дон" (это дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

Еще несколько СМИ добавляют, что в Москве вводится план "Крепость" - это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.

Напомним: