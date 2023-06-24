Пригожин запевняє, що "Вагнер" входить у Ростов, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь"

Глава "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Джерело: пресслужба Пригожина в Telegram

Пряма мова: "На даний момент ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили на зустріч і обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо в Ростов.

Підрозділи міністерства оборони, точніше строковики, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторони. Ми не воюємо з дітьми. Ми не вбиваємо дітей. Дітей вбиває Шойгу, закидаючи ненавчених солдатів, зокрема строковиків, на війну.

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Якщо хтось стане на шляху... Ми знищимо все, що буде вставати на шляху. Ми простягаємо руку кожному - не потрібно плювати в цю руку. Ми йдемо далі. Йдемо до кінця".

Деталі: Також Пригожин запевнив, що крім ракетного удару, по вагнерівцям "попрацювали" вертольоти та артилерія. Команди, за його словами, надходили від керівника Генштабу РФ після наради з Сергієм Шойгу.

Доповнено: Пригожин заявив, що Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

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Пряма мова: "Тільки що начальник Генштабу дав команду підняти літаки і відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають уже 1,5 роки своїх мирних громадян, замість того, щоб воювати з противником.

Я хочу сказати спасибі пілотам, які, як щойно стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди".

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