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Пригожин запевняє, що "Вагнер" входить у Ростов, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь"

Тетяна ЛозовенкоСубота, 24 червня 2023, 02:10
Пригожин запевняє, що Вагнер входить у Ростов, а Генштаб РФ наказав відкрити вогонь
ПРИГОЖИН, СКРІНШОТ

Глава "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ "у всіх місцях" і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Джерело: пресслужба Пригожина в Telegram

Пряма мова: "На даний момент ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили на зустріч і обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо в Ростов.

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Підрозділи міністерства оборони, точніше строковики, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторони. Ми не воюємо з дітьми. Ми не вбиваємо дітей. Дітей вбиває Шойгу, закидаючи ненавчених солдатів, зокрема строковиків, на війну.

Якщо хтось стане на шляху... Ми знищимо все, що буде вставати на шляху. Ми простягаємо руку кожному - не потрібно плювати в цю руку. Ми йдемо далі. Йдемо до кінця".

Деталі: Також Пригожин запевнив, що крім ракетного удару, по вагнерівцям "попрацювали" вертольоти та артилерія. Команди, за його словами, надходили від керівника Генштабу РФ після наради з Сергієм Шойгу.

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Доповнено: Пригожин заявив, що Генштаб РФ наказав "відкрити вогонь".

Пряма мова: "Тільки що начальник Генштабу дав команду підняти літаки і відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають уже 1,5 роки своїх мирних громадян, замість того, щоб воювати з противником.

Я хочу сказати спасибі пілотам, які, як щойно стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди". 

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  

Теми: ПригожинРосіяВагнер
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