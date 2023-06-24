Путін готує відеозвернення
Субота, 24 червня 2023, 08:56
Кремль після мовчання майже пів доби анонсував відеозвернення російського президента Володимира Путіна в суботу 24 червня.
Джерело: ТАСС
Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "найближчим часом" виступить зі зверненням.
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Не повідомляється про тему його виступу, проте очікується, що він буде пов'язаний із подіями навколо глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Путін мовчить із вечора п'ятниці, коли Пригожин анонсував "війну" з главою міноборони РФ Сергієм Шойгу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
- 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.
- Пригожин стверджував, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.