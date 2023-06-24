Путін готує відеозвернення

Кремль після мовчання майже пів доби анонсував відеозвернення російського президента Володимира Путіна в суботу 24 червня.

Джерело: ТАСС

Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "найближчим часом" виступить зі зверненням.

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Не повідомляється про тему його виступу, проте очікується, що він буде пов'язаний із подіями навколо глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Путін мовчить із вечора п'ятниці, коли Пригожин анонсував "війну" з главою міноборони РФ Сергієм Шойгу.

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