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Путін готує відеозвернення

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 08:56
Путін готує відеозвернення
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО з сайту Кремля

Кремль після мовчання майже пів доби анонсував відеозвернення російського президента Володимира Путіна в суботу 24 червня.

Джерело: ТАСС

Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "найближчим часом" виступить зі зверненням.

Не повідомляється про тему його виступу, проте очікується, що він буде пов'язаний із подіями навколо глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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Путін мовчить із вечора п'ятниці, коли Пригожин анонсував "війну" з главою міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости. 
  • Пригожин стверджував, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

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Теми: ПутінПригожинвійнаРосія
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