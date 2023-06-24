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Путин готовит видеообращение

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 08:56
Путин готовит видеообращение
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА кремля

Кремль анонсировал видеообращение российского президента Владимира Путина в субботу 24 июня.

Источник: ТАСС

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "в ближайшее время" выступит с обращением.

Не сообщается о теме его выступления, однако ожидается, что оно будет связано с событиями вокруг главы ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Путин молчит с вечера пятницы, когда Пригожин анонсировал "войну" с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Предыстория:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

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Темы: ПутинПригожинвойнаРосcия
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