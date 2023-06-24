Путин готовит видеообращение

Кремль анонсировал видеообращение российского президента Владимира Путина в субботу 24 июня.

Источник: ТАСС

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "в ближайшее время" выступит с обращением.

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Не сообщается о теме его выступления, однако ожидается, что оно будет связано с событиями вокруг главы ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Путин молчит с вечера пятницы, когда Пригожин анонсировал "войну" с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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