Путин готовит видеообращение

Кремль анонсировал видеообращение российского президента Владимира Путина в субботу 24 июня.

Источник: ТАСС

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "в ближайшее время" выступит с обращением.

Не сообщается о теме его выступления, однако ожидается, что оно будет связано с событиями вокруг главы ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Путин молчит с вечера пятницы, когда Пригожин анонсировал "войну" с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Предыстория:

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.